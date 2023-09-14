MEB açıkladı! Milli sporculardan öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

İHA

Eğitim kurumlarının beden eğitimi alanındaki öğretmen ihtiyacı için Milli Eğitim Bakanlığı bir adım attı..

MEB'ten yapılan duyuruya göre, beden eğitimi öğretmeni kadrosunda milli sporcular için kontenjan ayrıldı.

Buna göre; 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

18-22 eylül arasında başvurular alınacak

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, yapılacak atamalar için 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek.

Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.

Atamalar 17 Ekim'de

Atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)