MEB duyurdu: Ortak sınavlara yönelik konu dağılım tabloları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin konu soru dağılım tablolarının yayınlandığı bildirildi.

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Yeni dönemin başlaması üzerine öğrenciler, sınav maratonuna hazırlanmaya başladı.

Öğrencilerin işini kolaylaştıracak bir hamle ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Sınav tarihlerini belirleyen bakanlık, konu soru dağılımına ilişkin de tabloları yayınladı.

Sınavların tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ortak yazılı sınavların detayları

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Tablolar şu şekilde;

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ