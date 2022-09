Mehmet Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık

Bu yıl yurtlara rekor başvuru yapıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yüzde 80 üzerinde yerleştirme yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüz Yüze 100 Gün" çalışmaları kapsamında bugün Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Fatih İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve teşkilat üyeleri katıldı.

Yurtlara rekor başvuru

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, yurtlara yapılan başvurulara değindi.

Bu sene geçen yıllara oranla rekor bir başvuru yapıldığını belirten Kasapoğlu, ilk faz yerleştirmesinde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladıklarını söyledi.

"Türkiye sıradan bir ülke değil. Herhangi bir ülke değil." diyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk faz yerleştirmemizde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık"

"Türkiye'nin mücadelesi her süreçte olduğu gibi günümüzde de olağanüstü şartlarla mücadele demek. Bu anlamda da bir liderlik vizyonu gereksinimi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık süreçteki liderliği ve gelinen nokta Türkiye'nin her bir karışında çok güçlü bir şekilde her alanda hissediliyor. Aynı şekilde uluslararası alanda Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikasında apayrı bir kazanımı var. Türkiye'ye kattığı çok farklı manalar var, bizler de hamdolsun bu davanın neferleri olarak bu anlamda birlikte yürümekten, bu kutlu yolun yolcusu olmaktan büyük bir onur duyuyoruz.

Avrupa'daki örneklere baktığımızda yakınına dahi yaklaşmayacak bir tabloyla karşı karşıyayız. 850 bin kapasitelik 800 yurdumuzla İspanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya hatta Amerika'ya baktığımızda bu oranın yüzde 20'lerinde bir altyapı görüyoruz. Bursuyla, kredisiyle, beslenmesiyle sunulan hizmetlerle çok geniş bir yelpazede büyük bir devrim ortaya koyuyoruz. Bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu konuyu istismar etmeye kalkanlar var. 8 milyon öğrenci üzerinden yurt politikası sözüm ona ortaya koymaya çalışanlar var. Bu yıl rekor bir başvuru aldık ve hamdolsun o rekor başvuruyu ilk faz yerleştirmemizde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık.





"İnşallah tüm gençlerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz"

Şimdi ikinci fazdayız. İkinci faz geçtiğimiz çarşamba günü başladı ve dinamik bir şekilde bu süreci de yönetiyoruz. Dört fazın sonunda inşallah tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında Allah'ın izniyle oluşturacağız. Bu önemli bir başarıdır. Bu, genç odaklı siyasetin ürünüdür. Hizmet odaklı, eser odaklı süreç yönetiminin neticesidir."

"Çalışmalarımız güçlenerek devam edecek"

Yurtta kalan gençlerin ailelerinden ayrılarak sıla hasreti çektiklerini belirten Kasapoğlu, "Bir gurbet var ama yurtlarımız sıcaklığıyla şefkatiyle her açıdan onlara ikinci bir yuva olma özelliğini gösteriyor. Birlikte inşallah bu hizmeti daha yukarılara taşıyacağız. 2023 süreci sadece Türkiye için değil, bölgemiz için, insanlık için önem arz eden bir süreç ve bu süreçte elbette AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlarımızın misyonu çok ama çok önemli. O yüzden bugün bu birlikteliğimiz inşallah bundan sonraki süreçlerde tüm Türkiye'mizde teşkilatlarımızda olan çalışmalarımız bu süreç itibari ile güçlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyaya adalet haykırışını iletmiş olacağız"

Kasapoğlu konuşmasını, "Biz biliyoruz ki, bu ülkeyi bugünlere nice badireleri atlatarak, kumpasları aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliği ile getirdiysek bundan sonra da hem bölgesel anlamda hem global anlamdaki süreçlerden kaynaklı sorunlar da yine aynı vizyonla aynı liderlik anlayışıyla ve takım ruhuyla aşacağız. Biz buna inanıyoruz. İnşallah 2023 sürecinde bugüne kadar her sandıktan her seçim sürecinden rekorları kırarak tüm dünyaya örnek olacak bir teşkilat başarısıyla zaferler elde ettiysek inanıyorum ki, bundan sonra da 2023'te de aynı ruhla aynı motivasyonla ve inançlı yeni bir başarı elde edeceğiz. Tüm dünyaya demokrasinin ve adalet haykırışının mesaj olarak iletmiş olacağız." şeklinde sonlandırdı.