Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer, "Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz." dedi.

6 Eylül'de okullar açılıyor.

Yüz yüze eğitime sayılı günler kala, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toğlandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda alınan önlemlere değindi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR"

"Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez" diyen Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez.

Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.

Mehmet Özer: Okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz VİDEO

"OKULLARIMIZA İHTİYAÇ DUYULAN TÜM TEMİZLİK MALZEMELERİNİ GÖNDERDİK"

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.

"MEB OLARAK OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK FİNANSMANA SAHİBİZ"

2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz çin 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz.

"LÜTFEN BU KURALLARA UYALIM"

Minikler okula başladı, 2 günlük uyum süreci sorumsuz bir şekilde tamamlandı. Lütfen belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyalım. Bu kurallara riayet edelim ki okullarımız bir daha kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın."