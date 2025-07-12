Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen adaylarına başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların ilk kez uygulamaya konulan AGS ile önemli bir eşiği aşacaklarını belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI OMUZLAYACAKSINIZ"

Artık Milli Eğitim Akademisi ile eğitim sisteminin en temel taşı olan öğretmenliğe giden yolun daha nitelikli, sistematik ve güçlü bir çerçeveyle şekilleneceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti: