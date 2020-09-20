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    Milli Eğitim Bakanlığı: Okul binalarına kimse alınmayacak

    MEB, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 17:21
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    Milli Eğitim Bakanlığı: Okul binalarına kimse alınmayacak

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

    KİMSE ALINMAYACAK

    Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır." denildi.

    MEB

    SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA TÖREN OLMAYACAK

    Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.

    MEB

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