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    Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı

    MSÜ askeri öğrenci aday tercihlerinde son günün 19 Mayıs olduğu belirtildi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:09
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    Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri açıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    SON GÜN 19 MAYIS

    Açıklamaya göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.

    Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

    Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı #1

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