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Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı
MSÜ askeri öğrenci aday tercihlerinde son günün 19 Mayıs olduğu belirtildi.
- AA
- 30.04.2021 - 11:01
- Güncelleme : 30.04.2021 - 11:09
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
SON GÜN 19 MAYIS
Açıklamaya göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.