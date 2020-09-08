- Haberler
- Eğitim Haberleri
- OECD: Okulların kapatılması gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek
OECD: Okulların kapatılması gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 15:09
- Güncelleme : 08.09.2020 - 15:09
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), koronavirüs salgınının eğitime etkisine ilişkin açıklama yaptı.
OECD, salgın nedeniyle okul eğitiminin duraksamasının öğrencilerde beceri kaybına yol açtığına dikkat çekti. Küresel ekonominin bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydedildi.
"BECERİLER AZALABİLİR"
Örgütün raporunda, "Öğrenme kaybı, beceri kaybı ve üretkenlikle ilgili becerilerin azalmasına yol açabilir." uyarısı yapıldı.
Gelecek nesillerin, eğitime verilen aradan olumsuz etkileneceği öngörüsünde bulunuldu.
"ZENGİN VE FAKİR ÖĞRENCİLER ARASINDA UÇURUM OLUŞTU"
Salgın nedeniyle eğitime verilen aranın zengin ve fakir öğrenciler arasında uçurum oluşturduğuna değinilen raporda, "Ayrıcalıklı geçmişe sahip öğrenciler alternatif öğrenme fırsatlarına giden yolu bulabilirler. Diğerleri ise okullar kapandığında genellikle dışarıda kaldı." denildi.
İngiliz tasarımcılar, koronayı öldüren uçak koltuğu dizayn etti ViDEO