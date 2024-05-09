Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Mayıs'ta başlayacak.

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Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları merak ediliyor..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve başvuru şartları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayınlandı.

Başvurular 13-17 Mayıs'ta

Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

Atama 22 Mayıs'ta

"www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayınlanan duyuruya göre, atamalar 22 Mayıs tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.