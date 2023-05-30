Öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı.

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Değerlendirmeleri il komisyonları yapacak

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

Özel kurumlardaki öğretmenlerin başvuruları

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.