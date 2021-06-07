Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı

Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı

Haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler, diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme süreci ile birlikte okullarda da yüz yüze eğitime yeniden geçiş yapılmıştı.

İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim geçen hafta başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, geçtiğimiz günlerde yaptığı "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." duyurusunun ardından kritik gün geldi çattı.

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Uzun zamandır evlerinde olan ortaokul ve lise öğrencileri, bugün okulun yolunu tuttu.

Haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler, diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

KARNELER İNTERNETTE

Öte yandan 18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı VİDEO