ÖSYM Başkanı Halis Aygün: EKPSS için ek başvuru alınacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvuru alınacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) yönelik açıklamalarda bulundu.

EK BAŞVURU İMKANI

Halis Aygün, 2020-EKPSS için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvuru alınacağını duyurarak, "Ayrıca daha önce 2020-EKPSS’ye başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini ve öğrenim düzeyi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM’nin duyurusunda ise 15 Kasım'da uygulanacak 2020-EKPSS için alınacak ek başvurularda adayların işlemlerini ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Ekim mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 7 Ekim saat 23.59’a kadar yapabilecekleri belirtildi.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında veya 11-12 Mart tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekilirken, adayların sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatıracakları belirtildi.

'HES KODU' HATIRLATMASI

Adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri'nden engel grubuna ilişkin 'Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'ni edinmeleri gerektiği bildirilirken, ayrıntılı bilgi için 2020-EKPSS Kılavuzunun dikkatle incelenmesi istendi.

Duyuruda, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerektiği de hatırlatıldı.