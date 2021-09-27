ÖSYM sonuç ekranı: 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM sonuç ekranı: 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sonuçları açıklandı mı?

2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM beklenen haberi duyurdu. Peki, 2021 TUS ve STS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Tıpta Uzmanlık çalışmaları yapan adayların girmesi zorunlu olan 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavları, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti.

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce aday, 2021 TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyordu.

Peki, 2021 TUS ve STS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuç ekranı...

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hekimlerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.