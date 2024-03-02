ÖSYM'den MSÜ sınavı açıklaması: T.C. vatandaşı olmayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır

İHA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına dair bir açıklama yapıldı.

Sınava girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı

ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır”