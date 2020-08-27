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    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

    Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazandığını tezgah başında öğrendi.
    • AA
    • 27.08.2020 - 07:44
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 07:44
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    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının dün ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından binlerce öğrenci "sonuc.osym.gov.tr" adresinden istediği bölümü kazanıp kazanamadığını öğrendi.

    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi #1

    TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIĞINI TEZGAHTA ÖĞRENDİ

    Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığından pazar tezgahında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu.

    Ertek, sonuçlar açıklandığında, müşterilerle ilgilenirken bir taraftan da cep telefonundan "sonuc.osym.gov.tr" adresine girerek sonucu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi #2

    HARÇLIĞINI ÇIKARIYOR, AİLESİNE DESTEK OLUYOR

    Tıp fakültesini kazandığını öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Ertek, "ÖSYM'nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım. Onlar beni aradı, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgah açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum hem de abime yardımcı oluyorum." dedi.

    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi #3

    PSİKİYATRİST OLMAK İSTİYOR

    Psikiyatrist olmak istediğini belirten Ertek, "İnsanlarla uğraşmayı seviyorum. Hem de günümüzün açıkcası biraz daha hastalığı gibi." ifadesini kullandı.

    Ertek'in kuzeni Akın Ertek ise Melih'in tıp fakültesini kazandığını öğrendiklerinde çok sevindiklerini vurgulayarak, "Hemen amcamı aradım. Babası biraz rahatsız. Çok istiyordu doktor olmasını. Çünkü doktorlara gidiyor, ekstra ücret falan talep oluyor. 'Benim oğlum da keşke doktor olsa' hep bu niyette idi. Melih de babasının isteği üzerine bu yolda ilerleme kaydetti." diye konuştu.

    Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı-haberi için tıklayın

    Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi #4

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