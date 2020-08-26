Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS 2020’de hiçbir yere yerleşemedi. Aktaş, yerleştirme sonucunu Instagram hesabından duyurdu.

YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

HİÇBİR PROGRAMA YERLEŞEMEDİ

Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen hiçbir yere yerleşemedi.

Reynmen YKS sonrası tepkisini, sınavdan sonra paylaştığı video ile duyurmuştu.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş kimdir? kaç yaşında? nereli?

HERHANGİ BİR BEKLENTİM YOK DEMİŞTİ, ÖYLE DE OLDU...

İşte o ifadeler şu şekilde:

“Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz.”

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın YKS tepkisi VİDEO