Samsun'da görme engelli bireyler için dijital kütüphane

AA & Ensonhaber

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi bünyesindeki Engelli Birimi, engelli bireylerin bilgiye sınırsız erişimini sağlamak için kapsamlı bir hizmet sunuyor. Teknolojik danışmanlık hizmetlerinin de verildiği bu birim, görme engelli bireylerin bilgi kaynaklarından engeller olmadan yararlanabilmesi adına çeşitli çözümler geliştiriyor.

Özellikle görme engelli bireyler için dijital ortamda kitap erişimi sağlanırken, talebe göre bu eserler seslendirilerek veya Braille yazıcılar aracılığıyla basılarak sunuluyor. Kitap seslendirme işlemi bir yazılım aracılığıyla yapılırken, isteyenler için gönüllü okuyucular tarafından ses kayıt stüdyosunda sesli kitap olarak hazırlanıyor.

BİLGİYE ERİŞİMDE EŞİTLİK İLKESİYLE HİZMET

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Öğretim Görevlisi İbrahim Ethem Olukcuoğlu, engelli biriminin temel amacının bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak olduğunu vurguluyor.

Bu hizmetin sadece üniversite öğrencileriyle sınırlı olmadığını belirten Olukcuoğlu, tüm vatandaşların bu olanaklardan yararlanabileceğini söylüyor:

Engelli biriminde öncelikle danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Kitapları sesli formata dönüştürüyor, metin haline getiriyor veya Braille yazıcılarla görme engelli bireylerin okuyabileceği baskılar hazırlıyoruz.

Birimde çalışan ve doğuştan görme engelli olan Fatma Satılmış, hizmetlerden yararlanmak isteyen bireylerin engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabileceklerini belirtiyor. Görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını ifade eden Satılmış, süreci şöyle anlatıyor:

Kitapları PDF formatına dönüştürerek ekran okuyucu programlarla dinlenebilir hale getiriyoruz. Eğer insan sesiyle dinlemek istedikleri kitaplar varsa, bu eserleri gönüllü okuyuculara seslendirtiyor ve sesli kitap formatında e-posta ile iletiyoruz.

ÖĞRENCİLERDEN ENGELLİ BİRİMİNE TAM NOT

OMÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdullah Yiğit, üniversiteye başladığında kütüphanede engelli bireyler için böyle bir hizmet verildiğini öğrendiğini ve bu imkandan sıkça yararlandığını söylüyor:

Ders kitabı veya test kitabına ihtiyacım olduğunda kütüphaneye geliyorum. Kaynakları PDF formatında ya da sesli olarak alabiliyorum. Örneğin, sınavım olduğu gün kitabı getirdim, hemen tarayıp bana aynı gün içinde PDF formatında teslim ettiler.

İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Burak Yıldız ise, ders kitaplarının punto büyütme özelliğiyle okunabilir hale getirilmesinin eğitim sürecinde kendisine büyük kolaylık sağladığını belirtiyor:

Ders sırasında herkes not alırken, ben eğer bu hizmet olmasaydı, sadece duyduklarımı aklımda tutarak sınava hazırlanmak zorunda kalacaktım. Ancak, PDF olarak aldığım ders kitaplarına kendi notlarımı ekleyebiliyor ve daha verimli çalışabiliyorum. Engelli birimi sayesinde büyük bir destek alıyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

OMÜ Kütüphanesi’nin Engelli Birimi, bilgiye erişimde eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyerek, görme engelli bireylerin eğitim süreçlerini destekleyen yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.