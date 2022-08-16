SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarını beklemeye başladı.

Öğretmen olmak için belirli aşamalardan geçen adayların beklediği açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonuçları sorgula

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklandı.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak." dedi.

Branş ve kontenjanlar

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla;

7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldu.