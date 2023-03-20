Terörden temizlenen Şırnak'ta öğrenciler dağ yürüyüşü yaptı Güvenlik güçlerinin huzur ortamını sağlamasıyla Beytüşşebap ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve veliler, Kato Dağı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Anadolu lisesi öğretmenleri, 150 öğrenci ve veliyle beraber ilçe merkezinden Ilıcak köyüne kadar 10 kilometrelik yolda huzur yürüyüşü yaptı.

Kış aylarının sert geçtiği ilçede ilkbaharın gelmesiyle beraber 3000 rakımlı Kato Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler sınav öncesi stres attı.

"Televizyon, bilgisayar bağımlılığı bizi doğadan kopardı"

Okul müdürü Basri Dursun, doğa ve çevre bilincine önem verdikleri için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Dursun,

Dünyanın yer altı kaynaklarını orantısız tüketiyoruz. Buna dikkat çekmek istedik. Daha önce de vardı, ilk defa burada genç kitlenin dahil olduğu bir etkinlik. Ana yoldan gelmedik, daha çok patika yollarını kullanarak geldik. Televizyon, bilgisayar bağımlılığı bizi doğadan kopardı. İnşallah böyle doğayla iç içe bir hayatımız olur.

dedi.

Öğrenciler, etkinlikten memnun

Öğrencilerden Kevin Kılıç, çok güzel bir etkinlik olduğunu, çok güzel geçtiğini söyledi. Sis Befrin Cin ise, hocalarına bu etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ederek,

"Çok verimli oldu. Bugün güzel bir etkinlik yaptık. Hem okulumuz hem de sınavlarımız için güzel olur" ifadelerinde bulundu.