Ülke genelinde risk haritasına göre yüz yüze eğitim başladı

Ülke genelinde risk haritasına göre yüz yüze eğitim başladı

Düşük ve orta risk bulunduran illerde okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokul ve liselerde 12 ay aranın ardından tekrar yüz yüze eğitime geçildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz yıl ara verilen yüz yüze eğitim modeli, normalleşmeyle birlikte tekrar yerini aldı.

12 ay aranın ardından okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'nci sınıflar bugün eğitim öğretime açıldı.

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararda yüz yüze eğitim müjdesi verilirken, detayları Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

DERSLER BAŞLADI

Farklı risk grubunda yer alan illerin her birinde pandemi kurallarına göre ders zilleri çaldı. Yüz yüze eğitim almak üzere okullarına giden öğrencilerin yüzündeki tebessüm, kameraya yansıdı.

Başkentte yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Şehit Süleyman Can İlkokulu ve Nasreddin Hoca Ortaokulu'nda ders zili çaldı.

Ülke genelinde risk haritasına göre yüz yüze eğitim başladı VİDEO

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Açıklanan kararlara göre bugünden itibaren ilkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek.

Ortaokullarda ise 5, 6 ve 7'inci sınıflar, mavi renkli düşük riskli ve sarı renkli orta riskli illerde seyreltilmiş şekilde 2 gün okulda, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Turuncu ve kırmızı renkli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim devam edecek. 8'inci sınıflara gelince, 81 ilde haftada 12 ila 22 saat arası yüz yüze eğitim alacaklar. Lise öğrencileri için de yüz yüze eğitim başladı.

Yüz yüze eğitim mavi ve sarı renkli iller için geçerli olacak. Bu illerde hazırlık 9., 10. ve 11'inci sınıflar, haftada 2 gün okulda yine seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacak.

RİSKLİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Riskli ve yüksek riskli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim şeklinde süreç devam edecek.

12'inci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacaklar.

LİSELERDE SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları da, ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında ise mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.