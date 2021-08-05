Üniversite tercihleri başlıyor! Kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihleri 2021...

YKS sonuçları, 28 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. Bunun akabinde, tercihler bugün başlıyor. Öğrencileri tercih telaşı sararken, "Kaç tercih hakkı var?" sorusu ise gündeme taşındı. İşte ayrıntılar..

YKS maratonunun sona ermesinin ardından, tercih heyecanı bugün başlıyor.

Adaylar hayal ettikleri üniversitelere girmeye artık çok yakın..

Bazıları yapacakları tercihleri hazırlarken bazıları ise henüz karar veremedi.

Adaylar, üniversite tercihlerinin başlaması ile kaç tercih hakları olduğunu ise öğrenmek istiyor.

Adaylar tercihlerin başlaması ile birlikte, "Kaç tercih hakkı var?" sorusunu gündeme taşıdı.

İnternette arama motoruna "Kaç tercih hakkı var?" sorusunu yazan adaylar, net bir cevaba ulaşmak istiyor.

Peki Kaç tercih hakkı var? İşte tercihlere dair ayrıntılar...

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

Üniversite tercihleri, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor.

150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.