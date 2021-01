Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar döneminde yüz yüze eğitim var mı? YÖK'ten açıklama..

Üniversite sıralarına dönmeyi bekleyen öğrenciler, ikinci dönem için gelişmeleri yakından takip ediyor. Güz dönemini uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, bahar dönemi için son durumu araştırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında online eğitim sürecine geçen öğrenciler, ilk dönemi uzaktan bitirdi.

İkinci eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, merakla araştırılıyor. YÖK'ün üniversitelerin açılış tarihi konusunda açıklamaları yakından takip ediliyor.

Öğrenciler bahar dönemi yüz yüze eğitim olacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorularını arama motorlarında araştırıyor.

Peki, 2020-2021 Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK açıklamaları neler? İşte detaylar..

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında görev alan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

YÖK'ün gönderdiği yazıda “ Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.

Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek.

Ara tatilden sonra düzenlenecek Kabine Toplantısında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

İKİNCİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak.

Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak.

Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan, "İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1.5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" . açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi.

Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.