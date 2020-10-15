Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak ediliyor.

. İlköğretim ve ortaöğretim aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş yaparken üniversitelerin nasıl bir yol izleyeceği gündemde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapılmıştı. Şimdi gözler üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek tarihte. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması geldi mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Korona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır."





BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki iki, üç haftayı işaret eden Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması hakkında şunları söyledi;

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu."