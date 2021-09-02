Üniversitelerde salgına karşı hangi önlemler alındı? Bilim Kurulu sonrası değerlendirmeler..

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Üniversitelerde salgına karşı hangi önlemler alındı?" sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Bilim Kurulu sonrası ortak bir açıklama yaptı.

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime ilişkin YÖK Başkanı Özvar'ın yaptığı açıklamayı araştırmaya başladı.

Okuluna dönmeye hazırlanan ve heyecanlanan üniversiteliler, "Üniversitelerde salgına karşı hangi önlemler alındı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üniversitelerde salgına karşı hangi önlemler alındı?

ÜNİVERSİTELERDE SALGINA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"1,5 seneden beri yükseköğretim kurumları eğitimine ara vermeden bütün kurumlarımız, üniversitelerimiz akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan yapmaya karar verdik. Salgın ortamında yükseköğretimi sürdürmeyi başardık.

Yeni bir akademik yılına giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında açmış olacağız. Bu yeni yıl açılış yılında biz Yükseköğretim Kurulu olarak ve üniversiteler olarak eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık. Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitimin aksamaması için harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecek. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze, hangi dersleri çevrimiçi yapacağını belirledi."