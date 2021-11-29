Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil mi edildi? Öğrenciler ve veliler dikkat!

Yarın okul var mı, İstanbul'da okullar tatil mi edildi? Öğrenciler ve veliler dikkat!

Tüm yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, lodos İstanbullulara zor anlar yaşattı. Çocuklarını bu havada okula göndermek istemeyenler, "İstanbul'da yarın okullar açık mı?" sorusunu araştırıyor.

Sonbaharın son ayını tamamlamak üzereyken, tüm yurtta soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Özellikle İstanbul'da bugün etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. 4 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi ise yaralandı.

Yaşanan bu olumsuz şartlardan dolayı bazı veliler, çocuklarını okula göndermek istemiyor. Veliler lodos etkisini kaybedene kadar, çocuklarının evde kalmasını tercih ediyor.

Bu konuda bir açıklama bekleyenler, "İstanbul'da yarın okul var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İstanbul'da yarın okul var mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA YARIN OKUL VAR MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."