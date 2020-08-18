YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yabancı Dil Sınavı için daha önce başvuru yapanların, sınav merkezi tercihlerini değiştirebileceğini söyledi.

Yabancı Dil Sınavı (YDS) için tekrar başvuru alınması kararlaştırıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

YDS İÇİN YENİDEN BAŞVURU KARARI

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.