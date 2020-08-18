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- YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak
YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yabancı Dil Sınavı için daha önce başvuru yapanların, sınav merkezi tercihlerini değiştirebileceğini söyledi.
- DHA
- 18.08.2020 - 10:30
- Güncelleme : 18.08.2020 - 10:30
Yabancı Dil Sınavı (YDS) için tekrar başvuru alınması kararlaştırıldı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.
YDS İÇİN YENİDEN BAŞVURU KARARI
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.