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    YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yabancı Dil Sınavı için daha önce başvuru yapanların, sınav merkezi tercihlerini değiştirebileceğini söyledi.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 10:30
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    YDS'ye 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacak

    Yabancı Dil Sınavı (YDS) için tekrar başvuru alınması kararlaştırıldı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını açıkladı.

    YDS İÇİN YENİDEN BAŞVURU KARARI

    Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

    YDS ye 19-20 Ağustos ta yeniden başvuru alınacak #1

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