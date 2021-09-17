YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurdu

YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM duyurdu

140 barajındakiler ek tercihler için ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklerken, "YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, YKS 2. ek tercihler başladı mı?

Üniversitenin ilk ayağı olan YKS'yi başarı ile geçen adaylar, tercih dönemini beklemeye başladı.

Tercih döneminin gelmesiyle birlikte ilk tercihleri yapanlar üniversitelere yerleşirken, ek tercihleri bekleyenler ise gözünü ÖSYM'ye çevirdi.

Ek tercihler için gün sayan adaylar, "YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

YKS 2. EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ek tercihlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."

KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."