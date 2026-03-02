YKS başvurularında son gün bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sürecinde sona gelindi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı.

YKS'YE BAŞVURUDA SON GÜN

Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için bugün son gün.

Bu gece yarısına kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.

SINAVIN DETAYLARINA YKS KILAVUZUNDAN ERİŞİLEBİLECEK

Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

SINAVLAR 20-21 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.

ALİ ERSOY'DAN 'SON GÜN' HATIRLATMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS başvuru işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS başvuru işlemlerinde bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.