Şanlıurfa’da devamsızlığa sıkı takip: 1357 veliye para cezası

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temel eğitimde okula hiç gitmeyen veya sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamını sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin tekrar okullara kavuştuğunu belirten Şıldak, “İlkokul ve ortaokullarda sürekli devamsız olan yaklaşık 19 bin öğrenciden 16 bin 749’unun okula devamını sağladık” dedi.

1357 VELİYE CEZA: 25 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN DEVAMLILIĞI SAĞLANDI

Eğitim öğretim yılının başından bu yana yapılan çalışmalarla okula devamı sağlanan öğrenci sayısının 25 bin 294’e ulaştığını kaydeden Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 velinin ise idari para cezası ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

EĞİTİMDE PROAKTİF ADIMLAR

Vali Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında Şanlıurfa’daki eğitim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, ailelerin çocuklarını okullarıyla buluşturacak duyarlılığı göstereceklerine inandığını vurguladı.