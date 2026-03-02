9 yaşındaki matematik dahisi Sarp Arel, yeni hedeflere koşuyor

Kocaeli’de eğitim hayatını sürdüren Halıdere İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sarp Arel Güvenç, küçük yaşta keşfedilen matematik yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Henüz 3 yaşındayken kendi kendine okumayı öğrenen Güvenç, 5 yaşında üç ve dört basamaklı sayıların karekökünü hesaplamayı başardı. Öğretmen annesinin evdeki yazı tahtasında ilkokul öncesinde üst düzey matematik problemleri çözen Sarp Arel, bilişsel gelişimi dikkate alınarak ilkokula 2. sınıftan başladı.

ÜÇ ULUSLARARASI OLİMPİYATTA ALTIN MADALYA

Bu eğitim öğretim yılının başında katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı, Fermat Matematik Olimpiyatı ve Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Güvenç, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Şimdi ise Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı (SASMO) sınavına hazırlanan genç yetenek, burada elde edeceği dereceyle temmuz ayında düzenlenecek Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı finallerine katılma hakkı kazanmayı amaçlıyor.

"SİNGAPUR'A GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Matematiğe küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten Sarp Arel Güvenç, “2-3 yaşımdan beri sayılara merakım vardı. 5 yaşında karekökleri bulmaya başlayınca yeteneğim daha da ilerledi. Çalışarak bu başarıları elde ettim.” dedi.

Ailesinin yönlendirmesiyle online kursa başladığını anlatan Güvenç, her gün düzenli test çözdüğünü söyledi. Bu yıl katıldığı üç olimpiyatta birinci olduğunu vurgulayan genç öğrenci, “SASMO’ya hazırlanıyorum. Tam puan alırsam temmuzda Singapur’da final sınavı olacak. Singapur’a gitmeyi çok istiyorum.” diye konuştu.

HEDEFİ: EKONOMİST VE PİYANİST OLMAK

Matematiğin yanı sıra müzikle de ilgilenen Güvenç, 6 yaşında Bilkent Müzik Okulu’nu burslu tamamladığını ve piyano çaldığını ifade etti. Kendi bestelerinin de bulunduğunu belirten Sarp Arel, gelecekte ekonomist ve piyanist olmak istediğini söyledi.

ANNE SEZER: "MÜZİK VE MATEMATİK ONUN EN GÜÇLÜ ALANI"

Öğretmen anne Melike Sezer, oğlunun ilkokula başlamadan önce ortaokul düzeyindeki matematik konularını kendiliğinden öğrendiğini, hatta ablasının matematik sorularını çözdüğünü anlattı.

Evdeki küçük yazı tahtasında 5 yaşındayken dört basamaklı sayıların karekökünü hesaplarken gördüğünü dile getiren Sezer, “Üslü sayılar ve çarpanlara ayırma gibi konuları rahatlıkla yapıyordu. İsimlerini bilmiyordu ama çözümler doğruydu.” dedi.

Sarp Arel’in 1. sınıfı okumadan eğitimine devam ettiğini belirten Sezer, bu yıl onu olimpiyatlara hazırlamanın en doğru adım olduğunu düşündüklerini söyledi. Online bir eğitim kurumuna kaydolduklarını ve üç olimpiyattan da altın madalya ile döndüğünü ifade eden Sezer, “Boş zamanlarında matematik videoları izliyor, kitap okuyor. Müzik ve matematik onun en iyi olduğu alan. Sonuna kadar destekliyoruz.” diye konuştu.

Katılmayı planladıkları yeni yarışmalar bulunduğunu aktaran aile, Singapur’daki finallerin bu hedeflerin en önemlilerinden biri olduğunu belirtiyor. 9 yaşındaki Sarp Arel Güvenç ise hem matematikte hem müzikte uluslararası başarılarını artırmayı hedefliyor.