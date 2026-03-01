YKS başvurularında son gün yarın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 heyecanı başlıyor...

Öğrenciler hayallerindeki üniversite için çalışmaya devam ediyor.

Sınav tarihi yaklaştıkça, çalışmalar da hız kazanıyor.

YKS, başvuru sürecinde ise sona gelindi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN YARIN

Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için yarın son gün.

Yarın gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.

BAŞVURULAR ÖSYM'NİN RESMİ PLATFORMLARINDAN YAPILACAK

Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak.

SINAVLAR 20-21 HAZİRAN TARİHLERİNDE YAPILACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.