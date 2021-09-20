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YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları

YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları

Ek tercihler başlarken, adaylar hangi üniversitelerde hangi bölümlerin boş kaldığını merak ediyor. Adaylar tercih yapmadan önce, "YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.