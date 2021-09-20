- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları
YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? 2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 13:03
- Güncelleme : 20.09.2021 - 13:05
YKS maratonunun sona ermesinin ardından adaylar, ikinci basamak olan tercih dönemi için hazırlık yapmaya başladı.
İlk tercih dönemini başarı ile tamamlayan adaylar, hayal ettikleri bölümlere yerleşti.
Kayıt yaptırmaya başlayan ve okulları için şehir değiştiren adaylar, YKS maratonunu tamamladı.
Ancak henüz üniversiteye yerleşememiş olan ve ek tercih heyecanı yaşayan adaylar var.
Ek tercih yapmaya hazırlanan adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanları merak ediyor.
Adaylar, "YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, YKS ek tercih boş kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar...
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
YKS ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından, YKS taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu.
2021 YKS ikinci tercihleri, 20 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül Perşembe saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
2021 YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KALAN BÖLÜMLER
Üniversitelerdeki boş kontenjanların bazıları şu şekilde;
- • Afyon Kocatepe Üniversitesi, lojistik yönetimi, 40 kontenjan
- • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık yönetimi (İÖ), 70 kontenjan
- • Amasya Üniversitesi, şehir ve bölge planlama, 50 kontenjan
- • Artvin Çoruh Üniversitesi, işletme, 25 kontenjan
- • Artvin Çoruh Üniversitesi, peyzaj mimarlığı, 40 kontenjan
- • Atatürk Üniversitesi, işletme, 40 kontenjan
- • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, iktisat (İÖ), 40 kontenjan
- • Balıkesir Üniversitesi, turizm işletmeciliği, 40 kontenjan
- • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan
- • Bartın Üniversitesi, rekreasyon (İÖ), 40 kontenjan
- • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, maliye (İÖ), 50 kontenjan
- • Bursa Uludağ Üniversitesi, ekonometri (İÖ), 100 kontenjan
- • Çankırı Karatekin Üniversitesi, iktisat, 50 kontenjan
- • Erzurum Teknik Üniversitesi, felsefe, 25 kontenjan
- • Gaziantep Üniversitesi, iktisat, 40 kontenjan
- • Giresun Üniversitesi, gıda teknolojisi, 45 kontenjan
- • Hitit Üniversitesi, Antropoloji, 20 kontenjan
- • İnönü Üniversitesi, maden mühendisliği, 30 kontenjan
- • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk-İslam arkeolojisi, 30 kontenjan
- • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan
- • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sosyoloji (İÖ), 40 kontenjan
- • Munzur Üniversitesi, mimarlık, 40 kontenjan
- • Muş Alparslan Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, 20 kontenjan
- • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tarımsal biyoteknoloji, 30 kontenjan
- • Sakarya Üniversitesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri (İÖ), 60 kontenjan
- • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kimya mühendisliği, 20 kontenjan
- • Trakya Üniversitesi, arkeoloji, 30 kontenjan
- • Uşak Üniversitesi, rekreasyon, 30 kontenjan
- • Yozgat Bozok Üniversitesi, sosyoloji, 70 kontenjan