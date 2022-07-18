Petrol
103.13
1.95%
Euro
17.7954
1.39%
Dolar
17.5048
0.60%
Altın
969.73
1.45%
Borsa
2439
2.37%
Bitcoin
384.589
4.34%
BTXN Coin
7.31
-1.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    YÖK Başkanı Özvar: Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz

    YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Özvar, kılavuzun ilerleyen günlerde yayınlanacağını söyledi. Özvar, üniversite hayatına başlayacak öğrencilere de seslendi.
    • 18.07.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YÖK Başkanı Özvar: Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.

    Program ve kontenjan kılavuzu yayınlanacak

    Konuya işaret eden Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayınlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını anımsattı.

    "Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz"

    Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

    AA'nın aktardığına göre, YÖK Başkanı, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLA

    YÖK Başkanı Özvar: Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz #1


    İlginizi Çekebilir

    Kanser riskini azaltan 10 sebze
    Sağlık

    Kanser riskini azaltan 10 sebze

    Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı
    Dünya

    Meksika’da Estelle Kasırgası alarmı

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Görüş Bildir