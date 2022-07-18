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- YÖK Başkanı Özvar: Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz
YÖK Başkanı Özvar: Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz
YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Özvar, kılavuzun ilerleyen günlerde yayınlanacağını söyledi. Özvar, üniversite hayatına başlayacak öğrencilere de seslendi.
- 18.07.2022 - 11:56
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.
Program ve kontenjan kılavuzu yayınlanacak
Konuya işaret eden Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayınlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını anımsattı.
"Yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz"
Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
AA'nın aktardığına göre, YÖK Başkanı, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.