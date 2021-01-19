YÖK, doçentlikte dil puanının artmasına yönelik anket düzenledi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik başvurularında aranan dil puanının yükseltilmesi taleplerinin ardından anket hazırlandığını duyurdu.

Türkiye'de doçentlik için arananan dil puanının 55 olması, bazı akademisyenler için yetersiz bulunuyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da doçentlikte aranan dil puanına ilişkin açıklama yaptı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurula, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşlerin geldiğini belirtti.

"ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURACAĞIZ"

Saraç, "Ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK’ün son yıllarda ortaya koyduğu 'kalite' eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya karar verdik ve söz konusu anketi bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik.

'Yeni YÖK' olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız." ifadesini kullandı.