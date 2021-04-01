YÖK'ten fakültelerde kontenjan değişikliği

Yükseköğretim Kurulu, bazı fakültelerin kontenjanlarında değişikliğe gitti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında düzenlenen “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun 8. toplantısına, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve YÖK’ten kurul üyesi üst düzey yetkililer katıldı.

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirilen kurul toplantısında,

ÖĞRETMENLİK KONTENJANI ARTMAYACAK

Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına,

hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanların belirlenmesine,

MÜHENDİSLİK AZALTILIYOR

mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına,

sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine,

İLK VE ACİL YARDIMA AĞIRLIK VERİLECEK

tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesine, ilk ve acil yardım gibi önlisans programlarının eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşünün alınarak standartların geliştirilmesine,

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK ÖNLİSANSINDA SINIRLAMA

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ikinci öğretim sağlık önlisans programlarında kontenjan sınırlaması getirilerek tedrici olarak azaltmaya gidilmesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarında yeni ikinci öğretim Sağlık önlisans programının açılmamasına,

KKTC'DE YENİ SAĞLIK PROGRAMI

KKTC’de uygulama alanlarının yetersiz olması nedeniyle yeni sağlık programı açılmasına karar verildi.