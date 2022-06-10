YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yılda üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını ile okullarından uzak kalan üniversitelilere müjde geldi...

Yeniden yüzde yüz olarak, yüz yüze eğitim yapmak isteyen üniversite öğrencileri, okullarına kavuşacak.

Aşılamanın artması ve maskelerin çıkarılmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, gelecek sene için açıklama yaptı.

Özvar açıklamasında, sağlık koşullarına dikkati çekti ve yeni akademik yılda tam kapasite yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Üniversitelilere müjde

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, "YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim.” dedi.