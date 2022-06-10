Petrol
122.97
-0.08%
Euro
18.1901
-0.36%
Dolar
17.0974
-0.12%
Altın
1.02
0.08%
Borsa
2577
0.21%
Bitcoin
512.990
-2.36%
BTXN Coin
10.59
-5.61%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yılda üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.
    • 10.06.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Koronavirüs salgını ile okullarından uzak kalan üniversitelilere müjde geldi...

    Yeniden yüzde yüz olarak, yüz yüze eğitim yapmak isteyen üniversite öğrencileri, okullarına kavuşacak.

    Aşılamanın artması ve maskelerin çıkarılmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, gelecek sene için açıklama yaptı.

    Özvar açıklamasında, sağlık koşullarına dikkati çekti ve yeni akademik yılda tam kapasite yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

    Üniversitelilere müjde

    YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, "YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim.” dedi.

    YÖK ten yüz yüze eğitim açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Ekonomi

    Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Görüş Bildir