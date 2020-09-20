Yüksekova'da öğretmenler okulları eğitime hazırlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan öğretmenler, bir yandan okullarının eksiklerini giderirken bir yandan da öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor.

Hakkari Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için okullarını hazırlamaya başladı.

Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği boya desteğiyle 320 öğrencinin eğitim gördüğü 16 derslikli okullarını boyayıp, temizliğini yaptı.

"ÖĞRENCİLERİ ÇOK ÖZLEDİK"

Öğretmenlerden Havva Özçelik Beyge, yeni eğitim öğretim yılına pazartesi günü başlayacaklarını belirterek, "Okulumuzun bütün öğretmenleriyle birlikte elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Okulumuzu baştan aşağıya boyuyoruz. Sadece boyamakla kalmıyoruz, aynı zamanda tahtaları, sıraları yıkayıp temizliyoruz." dedi.

Öğrencilerini çok özlediklerini belirten Beyge, "Bu uzaktan eğitim sürecinde 5- 6 aydır öğrencilerimizin hasretiyle yanıyoruz. Bu yüzden de pazartesi kademeli de olsa eğitim ve öğretim yılı başlayacağı için bir öğretmen olarak çok mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR FEDAKARLIK YAPIYORUZ"

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hava Aydın ise uzaktan eğitimin yapıldığı bu süreçte öğrencilerini sürekli motive etmek için çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Aydın, "Öğretmen olarak aslında birçok görevi de üstlenmiş oluyoruz. Yeri geliyor kardeş, ağabey, abla rolünü üstleniyoruz. Öğretmenlik o kadar fedakârlık isteyen bir görev ki. Biz bütün öğretmenler, elimizden geldiği kadar fedakârlık yapıyoruz. Maddi manevi her anlamda bunu yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle boyalarımız alındı. Bugün okulumuzu boyadık. Temizliğini de bitirdikten sonra pazartesi günü kademeli olarak açılacak. Öğrencilerimizi çok özledik. İnşallah bu süreç biter öğrencilerimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.





























