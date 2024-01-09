Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor: Çanakkale'de bazı okullar tatil edildi

İHA
Türkiye'nin dört bir yanından kar haberleri gelmeye devam ediyor.
Meteoroloji, yurdun dört bir yanında kış etkilerinin görüleceğini günler öncesinden vurguladı.
Çanakkale kara teslim oldu
Kar yağışı sırayla kentlere uğrarken bu illerden biri de Çanakkale oldu.
Yağış giderek hızını artırırken, bir yeni gelişme yaşandı.
Okullar tatil edildi
Çanakkale'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde, bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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