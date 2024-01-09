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Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor: Çanakkale'de bazı okullar tatil edildi

Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor: Çanakkale'de bazı okullar tatil edildi Kentte etki gösteren kar yağışı nedeniyle Lapseki, Biga, Gelibolu, Yenice ve Çan ilçelerinde okulların tatil edilmesi kararı verildi.