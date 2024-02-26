Yusuf Tekin açıkladı: Sınıf tekrarı ve devamsızlık affından taviz yok! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini belirtti.

AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Bakan Tekin, atılan her adımın en ince detayına kadar planlandığını vurguladı.

Hayata geçirilen tüm projelerin de titizlikle takibinin yapılmasını istedi.

Deprem bölgesine yapılan yatırımlara değinen Tekin, depremin oluşturduğu hasarın yaralarını, asrın felaketinde asrın birlikteliği anlayışıyla sarmaya devam ettiklerini vurguladı.

"İl düzeyinde projeler geliştirebilirsiniz"

Mevzuat değişiklikleriyle ilgili hatırlatmalarda bulunan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezden aldığımız kararlarla genel bir çerçeve çiziyoruz. Bakanlık politikaları doğrultusunda, inşa etmeye çalıştığımız felsefeye uygun olarak il düzeyinde projeler geliştirebilirsiniz. Böylece alınacak tedbirlerle birlikte çeşitli projelerle eğitim politikalarımızı hayata geçirmiş oluruz."

Dönemin son haftasına vurgu

Yusuf Tekin, her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini belirterek, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taviz yok

Öte yandan Tekin, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)