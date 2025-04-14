Bakan Yusuf Tekin, öğretmen atama tartışmalarına cevap verdi

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İstanbul'da bazı okullarda öğretmenlerin açığa alındığı iddiası üzerine, sosyal meydada dolaşmaya başladı.

Sabah saatlerinde gündeme getirilen bu konuya dair İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yayınlandı.

İstanbul Valiliği, kentte bazı okullardaki "öğretmenlerin açığa alındığı, kadrolu öğretmenlerin okullarından kovulduğu ve mağdur edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'da konuştu.

"Ne demek sürgüne gönderildi" diyen Yusuf Tekin, "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu" ifadelerini kullandı.

"OKULLARIMIZ, ÖĞRENCİLERİMİZ ÜZERİNDEN SİYASİ ÇIKARLARA GİRMESİNLER"

Bakan Tekin açıklamasının devamında da "Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimiz üzerinden kendi siyasi çıkarılarını manipüle edecek eylemlere girmesinler rica ediyorum" dedi.

Tekin ayrıca, "Türkiye genelinde 20 civarında bazı eylemler oldu ancak bunun da mezunlar derneği tarzında sivil toplum kuruluşu olduklarını söyleyen yapılar tarafından oldu" dedi.

Bakan Tekin, yapılan çağrılara dikkate almayarak eylemlere katılmayan öğretmen ve öğrencilere de teşekkür ederek, devamında şöyle söyledi:

"PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YAPAMADIK, BİR YIL ERTELEDİK"

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik.



Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

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"LİSTE 38 BİN CİVARINDA. 180-200 BİNDEN BAHSEDİYORLAR"

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık.



İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.

"YÜZDE 80'İNİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI"

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?



Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız.

"SİYASETÇİLERİ AHLAKLI DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.



Türkiye genelinde 20 civarı okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum.



Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum.

"DİĞER ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN ÇALIŞMAYA HAKKI YOK MU?"