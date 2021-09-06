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Yüz yüze eğitim başladı
- DHA
- 06.09.2021 - 08:22
- Güncelleme : 06.09.2021 - 09:30
Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz sezonun bitişiyle birlikte hazırlıklarını sürdürdüğü 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başladı.
Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu, ilk ders zili ile çok özledikleri sınıflarına geri döndü.
Öğrenciler ilk olarak sıraya girdi, İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.
DEZENFEKTAN VE ATEŞÖLÇER VAR
Sonrasında ise mesafe kuralları dikkate alınarak, bloklara girişler yapıldı.
Öğrencilerin geçiş noktalarına dezenfektanlar yerleştirilirken, ateşölçer de hazır bulunduruldu.
1,5 YILLIK AYRILIK SON BULDU
Bu işlemler sırasında görevlendirilen memurlar, öğrencilerin üzerinden gözlerini bir an olsun ayırmadı.
Haftada 5 gün tam zamanlı eğitim görecek olan öğrenciler, 1,5 yıldır ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
POZİTİF VAKA ÇIKARSA NE YAPILACAK?
Öte yandan MEB, Sağlık Bakanlığı ile birlikte okullarda pozitif vaka çıkması durumunda yapılacakları ayrıntılarıyla içeren rehber hazırladı.
81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde şu maddeler yer aldı: