Yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı

Milyonlarca öğrenci bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte okullarına geri dönebildi. 81 ilde sabahın erken saatlerinde, ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz sezonun bitişiyle birlikte hazırlıklarını sürdürdüğü 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu, ilk ders zili ile çok özledikleri sınıflarına geri döndü.

Öğrenciler ilk olarak sıraya girdi, İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.

DEZENFEKTAN VE ATEŞÖLÇER VAR

Sonrasında ise mesafe kuralları dikkate alınarak, bloklara girişler yapıldı.

Öğrencilerin geçiş noktalarına dezenfektanlar yerleştirilirken, ateşölçer de hazır bulunduruldu.

Yüz yüze eğitim başladı VİDEO



1,5 YILLIK AYRILIK SON BULDU

Bu işlemler sırasında görevlendirilen memurlar, öğrencilerin üzerinden gözlerini bir an olsun ayırmadı.

Haftada 5 gün tam zamanlı eğitim görecek olan öğrenciler, 1,5 yıldır ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

POZİTİF VAKA ÇIKARSA NE YAPILACAK?

Öte yandan MEB, Sağlık Bakanlığı ile birlikte okullarda pozitif vaka çıkması durumunda yapılacakları ayrıntılarıyla içeren rehber hazırladı.

81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde şu maddeler yer aldı: