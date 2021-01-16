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- Ziya Selçuk: Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta yapılacak
Ziya Selçuk: Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavlarının 25 Şubat, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını duyurdu.
- AA
- 16.01.2021 - 13:57
- Güncelleme : 16.01.2021 - 14:26
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerinin bir süredir açıklanmaması, öğrencileri sınav tarihleri konusunda meraklandırmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları'nın sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
1. DÖNEM SINAVLARI 25 ŞUBAT'TA
Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini, "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." ifadeleriyle duyurdu.