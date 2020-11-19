Ziya Selçuk: Çocuklarımızın sağlığını korumak için sınavları erteledik

Ziya Selçuk: Çocuklarımızın sağlığını korumak için sınavları erteledik

Ertelenen sınavlara ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'nci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte 1'nci dönem sınavlarının da ertelendiğini açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslendi.

"SAĞLIĞINIZI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Sınavların iptal olmadığını geçici bir süre için ertelendiğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak.

"ERTELENEN SINAVLAR 31 ARALIK'TAN SONRA YAPILACAK"

1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."