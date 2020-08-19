Ziya Selçuk okulların nasıl açılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız" diyerek yüz yüze eğitim için alınan önlemleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulum Temiz Belgesi" töreninde kameraların karşısına geçerek, yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Okulların 21 Eylül'de açılması için çaba sarf ettiklerini belirten Ziya Selçuk, "21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli, bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık" ifadelerini kullandı.

2000 DENETMEN GÖREV ALACAK

Okullarda 2000 denetmen görev alacağını belirten Bakan Selçuk, hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu belirli listelerle ortaya koyduğunu açıklayarak, "Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu. Dezenfektan ve maske temini de söz konusu" dedi.

"BİLİM KURULU İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu ile konuşuyoruz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları nereye evrilecek, bizleri hangi riskler bekliyor, velilere yönelik ne tür çalışmalar yapmalıyız, bunları düşünüyoruz. Hangi okulumuz hazır bunlara bakacağız.

Çocuklarımızın okul özlemini gidereceği günlere hasretiz. Bu çalışmalar konusunda bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içinde olduğunu söylemekten memnuniyet duyarım.





"ÇOCUKLARIMIZI MAĞDUR ETMEYİZ"

Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Bilim Kurulu ile beraber ki bu sadece Sağlık Bakanlığı ve MEB'in işi de değil. İlgili tüm kamu kuruluşları bir ortak değerlendirme ortaya koyuyor ve neticesinde kararlar veriliyor. Bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağını kararlaştırırız. Onlar normal derslerine devam etsinler. Bütün konular zaten onlar için hazır olarak var.

Uzaktan eğitim konusunda bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların birtakım kararlar ortaya koymasını bekliyoruz. Velilerimizin haklı taleplerinin alınması şart.

"TEMASSIZ OYUNLAR HAZIRLANDI"

Bizim coğrafyamızda oynanan oyunların listesini çıkardık. Bunlar için temazsız oyunlar diye bir kitapçık hazırladık. Bu oyunu da bir okulda denedik. Tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız."