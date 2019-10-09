Eğlenceli bir çocuk kitabı: Ünsüz Youtuberin Günlüğü Troller

Sertbarut’un kısa biyografisine bayıldım. Şöyle diyor:

“1963 yılında Ceyhan’da doğdu. Keloğlan, Jules Verne, Orhan Kemal ve Karabaşlarıyla büyüdü. Okula giderken hep karnı ağrıyordu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi, yine karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı, karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya radyo tiyatroları ile başladı. Öykü, roman, masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının ağrısı geçti. Kitapların bütün ağrılara iyi geldiğini düşünüyor.”

Çocukluktan süregelen karnının ağrısını yazıda dindirmiş, ne güzel. Şimdi de diyor ki: “Bana trol sayını söyle, sana ne olacağını söyleyeyim!”

(Miyase Sertbarut)

ÜNSÜZ YOUTUBER'IN GÜNLÜĞÜ TROLLER

Onu bu yöne tabir yerindeyse iten reklamcı Ethem Amca’nın teşvikiyle kahramanımız Ezgi’nin annesi belediye başkanlığı seçiminde adaylığını koyar. Ethem Amca, bir reklamcı olarak seçim kampanyasını da üstlenmiştir. Bu durumda Ezgi’ye de internette, sosyal medyada trollük yaparak karşı tarafı zayıf düşürmeye çalışmak kalır. Arkadaşlarının sarsılmaz desteğini ardına alan Ezgi, çok çalışmaktadır; ama karşı taraftakilerin kampanyasında görevli çocuklarında elleri armut toplamaz ya! İki taraf da canla başla trollüklerini sürdürürler…

Onların bu savaşı, sadece onları yorar. Çünkü bu mücadele, okuru eğlendirmektedir. Bir yandan gülüşlerini saklayamayan okur, bir yandan da bu hikâye ile reklamların hayatın her alanında algıyı nasıl değiştirebileceğini gözler önüne sermektedir…

Ünsüz YouTuberın Günlüğü Troller

Miyase Sertbarut

Altın Kitaplar

S.: 192

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Damla Karakuş

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