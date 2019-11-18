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EGM: 10 ayda 147 bin 379 alkollü sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte yapılan alkol denetimlerine ilişkin yılın ilk 10 ayının verilerini paylaştı.

DHA | 18.11.2019 - 18:56..
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Emniyet Genel Müdürlüğü,  alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek  için yapılan denetimler ve bu denetimlerde tespit edilen vaka sayılarının bildirildiği bir yazılı açıklama yaptı.

6 MİLYON SÜRÜCÜ TESTE TABİ TUTULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğu bildirildi.

147 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen denetimlerde 147 bin 379 sürücüye 'alkol etkisinde araç kullanmak''tan işlem yapıldı.

1536 araç sürücüsüne ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmak'tan işlem yapıldığı belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE 2 GÜNLÜK DENETİM

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 15-16 Kasım tarihlerinde ülke genelinde, 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapılan denetimde 87 bin 288 araç sürücüsünün denetlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "1972 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 1436 araç trafikten men edildi. 1829 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 9 bin 585 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlemi yapıldı -1

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