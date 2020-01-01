Ehliyet almaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Yılmaz, burada görevli memurun hangi soy ismini kullanmak istediğini sorması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Niçin böyle bir soru sorulduğuna anlam veremeyen Yılmaz, memura evlenip boşanmış olduğundan dolayı kızlık soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur Yılmaz’a 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan Yılmaz, suç duyurusunda bulundu.

KİMLİK BİLGİLERİ KARIŞTI

Nüfus kayıt bilgilerine göre 5 Aralık 2019 tarihinden İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde E. Ş. ile evli gözüktüğünü gören Yılmaz, “Daha önce bir evlilik yaptım ama boşanmıştım. Ehliyet değiştirmek için gittiğim İl Nüfus Müdürlüğü’nde daha önce hiç tanımadığım ve neredeyse bir yıldır hiç gitmediğim İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğumu öğrendim. Yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğum İstanbul’a ise bir yıldan fazla zamandır gitmedim. Bu durum karşısında yaptığımız araştırmalar sonunda anlaşıldı ki benim kimlik bilgilerim kopyalanmış. E.Ş. isimli kişiyle evlenen kadının kimlik bilgileri bana ait ama fotoğrafta başka bir kadın var. E.Ş. ise şikayetim üzerine alınan ifadesinde kimlik bilgileri bana ait olan kendisiyle evlenen kadının evlendikten bir süre sonra evi terk ettiğini iddia etmiş.” diye konuştu.

MAAŞI KESİLDİ

Hayatının şokunu yaşayan Emine Yılmaz, “Bir an önce bu yanlışlığın düzeltilmesini bekliyorum. Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Burada yaşadığım bir mağduriyet var. Babamdan dolayı aldığım bir maaşım vardı. Kayıtlarda evli göründüğüm için bu maaşım da kesildi. Mahkeme sonuçlanıp yanlışlık düzeltilene kadar da babamdan aldığım maaşı alamayacağım. Ayrıca yaşadığım psikolojik bir stres ve sıkıntı bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğum gibi aile mahkemesine de başvuracağım.” dedi.

"DOLANDIRICILIK OLABİLİR"

Yaşadıklarının bir dolandırıcılık işi olabileceğinden şüphelenen Yılmaz, nüfus müdürlüklerinde çalışan görevli memurların ve yetkililerin bu tür konularda hassas davranmaları gerektiğini kaydederek, “Olayı ilk öğrendiğimde büyük şok yaşadım. Olayın bir dolandırıcılık işi olmasından şüpheleniyorum. İstanbul Eyüp Nüfus Müdürlüğü'nde yapılmış bütün işlemler. Konuyu yakından takip ediyorum. Bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında da suç duyurusunda bulunacağım.” ifadelerini kullandı.