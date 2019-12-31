Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçtı.
KAZA YAPINCA YAKALANDI
Trafik ve Yunus polisi ekiplerinin kovalamacası sonucu S.K., virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kaza sonrası polis, S.K.'yi gözaltına aldı. 27 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.