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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı.

İHA | 31.12.2019 - 13:58..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçtı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Trafik ve Yunus polisi ekiplerinin kovalamacası sonucu S.K., virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı


EHLİYETİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası polis, S.K.'yi gözaltına aldı. 27 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı


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