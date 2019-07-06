taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye düştü

Ağrı'da ehliyetsiz sürücü dönüş yaparken fren yerine gaza basınca 3 metrelik bahçe duvarından aşağı uçtu.

İHA | 06.07.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ağrı'da ehliyetsiz sürücü, adeta dehşet saçtı.

3 METRE YÜKSEKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.

Dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

346
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

605
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

580
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

116
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

60
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

9
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

222
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir