Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye düştü

Ağrı'da ehliyetsiz sürücü, adeta dehşet saçtı.
3 METRE YÜKSEKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.
Dönüş yapmak isterken evin bahçesine düştü VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı devlet Hastanesine kaldırılmıştı.