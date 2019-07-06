Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç bahçeye düştü

Şeker hastalığından yaşamını yitiren 82 yaşındaki Ali Ülger'in eşi de yaşadığı acıya dayanamayarak 4 gün sonra öldü. Bu acı aşk hikayesi heykelde vücut buldu.

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Alanyaspor Merih'ten 14 milyon TL daha kazandı

Merih'i Sassuolo'ya 6.5 milyon euroya satan Alanyaspor, genç stoperin Juventus'a transfer olmasının ardından anlaşma gereği 2 milyon 250 bin euro (14 milyon TL) daha kazanmış oldu.