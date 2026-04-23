10 soruda doğum izni düzenlemesinde merak edilenler

Türkiye'de nüfusun yaşlanmasına karşı alınan önlemlerin birisi de doğum yapan çalışan annelerin şartlarını kolaylaştırmak oldu.

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı.

Yeni kabul edilen değişikliğe göre kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı.

8 HAFTA İLAVE ANALIK İZNİ

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

YENİ KARARLAR RESMİYETE KAVUŞTU

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

SORU VE YANITLARLA DOĞUM İZNİ

Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 10 soru ve yanıtı şöyle:

1- DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN UZATILMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- YASAYLA, KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

6-ASKERİ PERSONELİN ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadın personele sağlanan ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya, toplam ücretli doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor.

7-ASKERİ PERSONELE EVLAT EDİNME İZNİ SÜRESİ NEDİR?

En fazla 3 yaşında bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen askeri personele, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilecek. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak.

8-KORUYUCU AİLE OLACAK ASKERİ PERSONELER İZİN SÜRESİ NEDİR?

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan askeri personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

9- TARIMDA ÇALIŞAN ANNEYE İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VERİLECEK Mİ?

Kanunda yapılan değişiklikle, hizmet akdiyle çalışanlar, muhtarlar, kendi adına bağımsız çalışanlar ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadınlar doğum halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilecek.

10- TARIMDA ÇALIŞAN ANNEYE HANGİ GÜNLER İÇİN ÖDENEK VERİLECEK?

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 haftalık süre için (çoğul gebelikte ek 2 hafta dahil) çalışılmayan her gün için ödeme yapılacak.